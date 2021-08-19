З 20 серпня на дорогах Житомирської, Одеської, Чернігівської областей, а також у Чернігові, Черкасах, Житомирі і Львові почнуть працювати 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Поки що вони фіксують лише перевищення швидкості, проте в майбутньому мають фіксувати й інші порушення ПДР.

Як повідомив 19 серпня перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, у Львові КАФи запрацюють на вул. Хуторівка, 8 (смуги у напрямку вул. Стрийської) та на вул. Володимира Великого, 18 (також у напрямку Стрийської). Тут, як і загалом по місту, діє обмеження швидкості 50 км/год, проте КАФи фіксуватимуть порушення з 70 км/год.

Розташування решти 15 нових КАФів:

Житомирська обл., на 174 км+600 автодороги М-06 у напрямку Києва;

Житомирська обл., на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку Києва;

Житомирська обл., на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку Рівного;

Чернігівська обл., на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку Києва;

Одеська обл., на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку Києва;

Житомир, Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського;

Житомир, Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська;

Житомир, вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сціборського;

Черкаси, просп. Хіміків, 30, у напрямку вул. В’ячеслава Галви;

Черкаси, вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська;

Черкаси, вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського;

Черкаси, вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка;

Чернігів, вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України;

Чернігів, просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда;

Чернігів, просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної.

Як інформував ZAXID.NET, систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні почали впроваджувати минулого року з Київщини. Зараз вона працює ще в кількох областях, у тому числі – на Львівщині, усього – 60 КАФів. Раніше ZAXID.NET публікував онлайн-мапу з точними координатами усіх КАФів, які вже працюють та які планується встановити, та постійно її оновлює.

Додамо, що на дорогах вже встановлено більше КАФів, проте деякі з них ще не працюють взагалі або працюють лише в тестовому режимі. Зокрема, понад десяток КАФів запланували встановити у Львові ще в кінці травня, проте їх поки що не експлуатують.

Зараз КАФи автоматично фіксують лише перевищення швидкості, проте пізніше система почне фіксувати й інші порушення – приміром, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.

Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.