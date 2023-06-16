Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок члену злочинної групи, яка перевозила іноземців-нелегалів через держкордон. Петра Смеренчука оштрафували на 59500 грн.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець села Зелена Івано-Франківської області Петро Смеренчук був членом злочинної групи, до якої входив ще один українець та громадянин Індії. Група займалася переправленням нелегалів через український кордон у Польщу в обхід пунктів пропуску. Зокрема Петро Смеренчук супроводжував мігрантів до кордону неподалік сіл Мігово та Кропивник Самбірського району. На кордоні нелегалам облаштовували тимчасове житло. Керував групою – ще один злочинець, провадження щодо якого виділене в окрему кримінальну справу. Зароблені на нелегалах гроші він розподіляв між членами угрупування.

Слідство встановило, що впродовж липня-серпня 2021 року злочинна група організувала переправлення через держкордон громадян Індії. За ці послуги вони платили 8500 доларів США та оплачували транспортні витрати. Згодом один із нелегалів успішно перейшов кордон, однак біля Перемишля його затримали польські прикордонники.

Невдовзі злочинна група допомогла потрапити до Польщі ще п’ятьом індусам, втім 10 серпня їх затримали працівники прикордонної служби Польщі за 2 км від кордону. Пізніше на них склали адмінпротокол та оштрафували.

За цими фактами слідчі відкрили щодо Петра Смеренчука кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ. У березні 2022 року Петро Смеренчук уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Враховуючи обставини справи, суддя Самбірського міськрайонного суду Ганна Карнасевич визнала Петра Смеренчука винним та призначила 59500 грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.