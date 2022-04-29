На Львівщині затримали рецидивіста, що виконував завдання спецслужб РФ
Українцю повідомили про підозру в державній зраді
На Львівщині контррозвідка СБУ затримала українця, який виконував завдання спецслужб Росії. Раніше він уже був засуджений за низку злочинів та відбував покарання на окупованих територіях. Як інформує СБУ Львівщини у п’ятницю, 29 квітня, чоловікові повідомили про підозру в державній зраді.
Слідство встановило, що українець був засуджений за низку злочинів та перебував в місцях позбавлення волі на окупованих територіях. Згодом він отримав «пропозицію» від спецслужб РФ щодо співпраці, яка полягала в постачанні розвідданих з України.
«Для цього рецидивіст нібито сам попросив про перевід в українську колонію для відбування ще кількох місяців покарання. Таким чином він «легально» опинився на території підконтрольній українській владі», – інформує СБУ. Спецслужба додала, що йому уже повідомили про підозру в держзраді.
Спецоперація проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.