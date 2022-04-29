На Львівщині контррозвідка СБУ затримала українця, який виконував завдання спецслужб Росії. Раніше він уже був засуджений за низку злочинів та відбував покарання на окупованих територіях. Як інформує СБУ Львівщини у п’ятницю, 29 квітня, чоловікові повідомили про підозру в державній зраді.

Слідство встановило, що українець був засуджений за низку злочинів та перебував в місцях позбавлення волі на окупованих територіях. Згодом він отримав «пропозицію» від спецслужб РФ щодо співпраці, яка полягала в постачанні розвідданих з України.

«Для цього рецидивіст нібито сам попросив про перевід в українську колонію для відбування ще кількох місяців покарання. Таким чином він «легально» опинився на території підконтрольній українській владі», – інформує СБУ. Спецслужба додала, що йому уже повідомили про підозру в держзраді.

Спецоперація проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.