Дорожники відремонтували 7 км дороги між Городком і Крижовою

На Львівщині завершується реконструкція частини дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка, що між Городком і Крижовою.

Як повідомили у Службі автодоріг Львівщини, цю ділянку дороги вже повністю відремонтували, зокрема нанесли дорожню розмітку, встановили дорожні знаки та сигнальні пластикові стовпчики. Підрядник ще має встановити бар’єрне огородження та турнікети.

Крім цього, дорожники збудували нову кільцеву розв’язку на пересічені доріг Н-13 Львів – Самбір – Ужгород та Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Згодом тут ще мають облаштувати освітлення.

Нагадаємо, що ремонтувати 7 км дороги між Городком та Крижовою розпочали у 2019 році. У межах реконструкції ремонтники розширили проїзну частину, влаштували водовідведення, проклали асфальт та тротуари у населених пунктах. Роботи виконує ТзОВ «Автомагістраль Південь» за 175 млн грн.

Зазначимо, що дорожники ремонтують та реконструюють дорогу Т-14-25 одразу на кількох ділянках, зокрема крім відтинку між Городком та Крижовою проїзд уже відкрили на ділянці між Миколаєвом та до Повітно. Ще одну частину цієї дороги відремонтували​ між Жовквою та Кам’янка-Бузькою.