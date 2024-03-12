Мирон Гуменецький та макет майбутньої яхти для людей з інвалідністю

Львівський фахівець з суднобудування, голова вітрильної федерації у Львівській області та представник пластового куреня «Чорноморці» Мирон Гуменецький починає будівництво першого човна, пристосованого для потреб людей із інвалідністю. Походи на човні сприятимуть реабілітації ветеранів і адаптації до мирного життя.

Мирон Гуменецький розповів, що на таку ідею його наштовхнуло знайомство з ветеранами, які отримали травми на війні.

«До нас приїхали ветерани, і ми, як ті, хто має причетність до вітрильного спорту, пробували їх провести на яхтах. Тих, хто не міг зайти на яхту, ми садили на менші катери. Це задоволення, емоції, які вони отримали під час подорожі, відчувалися в їхніх розмовах», – пригадує Мирон Гуменецький.

Після того в нього виникла ідея збудувати спеціалізований човен для людей з інвалідністю. Чоловік бачив у французькому місті Аркашон ідеальний для цього човен Bac à voiles, на якому збирають устриці, але він не потребує конструктивних змін, щоб змінити його призначення.

«Є готовий проект, який абсолютно підходить для цієї справи. Я написав у французьку Асоціацію, що займається тими човнами, вони відгукнулися, зрозуміли наші потреби і відправили креслення», – зазначає суднобудівник.

Цей 12-метровий човен має корпус 50 см. Палуба повністю рівна, на неї легко зайти і заїхати візком. І ним легко максимально близько підійти до берега кормою.

Мирон Гуменецький давно займається суднобудуванням

«Ідеальний проект, ідеальна ідея. Я думаю, нам це вдасться і ми зможемо подарувати хлопцям радість у житті, нові вміння і навіть професію», – зазначає Мирон Гуменецький.

16 березня у с. Новосілка відбудеться посвята кіля майбутнього судна.

До слова, Мирон Гуменецький займається реставрацією 17-метрової крейсерської яхти «Шквал» часів Другої світової війни. Ще раніше він сконструював океанську яхту, брав участь у будівництві козацьких чайок «Спас» та «Отаман», а також створив веслового океанського човна для львів’янина Дмитра Рєзвого, який планував відправитися в регату через Атлантичний океан.