Вогонь загасили через 2,5 години

Вночі у Дрогобицькому районі згорів дерев’яний житловий будинок. З людей ніхто не постраждав.

Займання виникло в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою, в с. Ортиничі Дрогобицького району 11 березня о 22:00.

На виклик виїхали рятувальники з Дрогобича та Стебника. На момент прибуття будинок був повністю охоплений вогнем. Також існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану господарську будівлю.

Вогонь загасили о 00:38 ліквідували. Однак житловий будинок знищений.

Причини займання встановлюють.