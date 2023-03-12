На Львівщині згорів дерев’яний житловий будинок
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Вогонь загасили через 2,5 години
Вночі у Дрогобицькому районі згорів дерев’яний житловий будинок. З людей ніхто не постраждав.
Займання виникло в дерев’яному житловому будинку, критому бляхою, в с. Ортиничі Дрогобицького району 11 березня о 22:00.
На виклик виїхали рятувальники з Дрогобича та Стебника. На момент прибуття будинок був повністю охоплений вогнем. Також існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану господарську будівлю.
Вогонь загасили о 00:38 ліквідували. Однак житловий будинок знищений.
Причини займання встановлюють.
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