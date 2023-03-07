Під час пожежі один чоловікзагинув, ще один сильно травмувався. Крім того з вогню врятували ще двох людей та вівчарку

53-річний львів'янин загинув під час пожежі у будинку неподалік центру Львова. Рятувальникам вдалося витягти з вогню двох людей та собаку, розповіли у прес-службі ДСНС у вівторок, 7 березня.

Пожежа виникла у понеділок по обіді, 6 березня, у будинку на вул. Б. Хмельницького, недалеко від центру Львова. Горіла квартира на першому поверсі чотириповерхового будинку. Через пожежу у квартирі вся сходова клітка була заповнена димом.

«На другому поверсі будинку, через сильне задимлення, люди не могли самостійно вийти на свіже повітря та кликали на допомогу, тож вогнеборці встановили висувну драбину та врятували чоловіка й жінку. Також рятувальники на руках винесли на вулицю собаку, яка була виявлена на другому поверсі будинку та передали власниці», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

У квартирі, де виникла пожежа, було виявлено тіло загиблого 53-річного чоловіка. Також під час пожежі травмувався 50-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої важкості медики госпіталізували в лікарню Святого Луки м. Львова. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.