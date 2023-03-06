Автомобіль вщент згорів за лічені хвилини

У понеділок, 6 березня, на проспекті Шевченка загорівся автомобіль Toyota Prius. Автомобіль повністю згорів за 10 хвилин, повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.

Близько 10:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на у центрі Львова. Очевидці повідомили, що горить автомобіль, який припаркований неподалік прокуратури.

«Об 11:07 пожежу вже загасили. Потерпілих внаслідок пожежі немає, у машині нікого не було. Власник авто ще також не з'явився», – повідомили в ДСНС.

Додамо, згорілий автомобіль Toyota Prius – гібридний автомобіль, який може їздити як і на бензині, так і на електриці.