У Львові повністю згорів припаркований неподалік прокуратури автомобіль
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Автомобіль вщент згорів за лічені хвилини
У понеділок, 6 березня, на проспекті Шевченка загорівся автомобіль Toyota Prius. Автомобіль повністю згорів за 10 хвилин, повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.
Близько 10:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на у центрі Львова. Очевидці повідомили, що горить автомобіль, який припаркований неподалік прокуратури.
«Об 11:07 пожежу вже загасили. Потерпілих внаслідок пожежі немає, у машині нікого не було. Власник авто ще також не з'явився», – повідомили в ДСНС.
Додамо, згорілий автомобіль Toyota Prius – гібридний автомобіль, який може їздити як і на бензині, так і на електриці.
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