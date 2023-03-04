Внаслідок пожежі ніхто не постражав

Увечері в п’ятницю, 3 березня, у селі Тарасівка Львівського району під час руху загорілася вантажівка. Попри зусилля рятувальників вогонь знищив автомобіль повністю. Внаслідок пожежі ніхто не постражав.

Повідомлення до пожежників про загоряння надійшло о 19:49. Пожежа виникла у вантажному автомобілі Renault Master. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем.

«Як з’ясувалось, водій автомобіля, під час руху помітив дим, після чого відразу зупинився зателефонував до рятувальників та намагався самостійно ліквідувати загоряння вогнегасниками, проте це йому не вдалось», – йдеться в повідомленні рятувальників.

О 20:13 вогнеборці локалізували пожежу, та о 20:28 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль.