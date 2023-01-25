Рятувальники понад дві години гасили пожежу у приміщенні автосервісу

На автосервісі у Самборі в ніч на середу, 25 січня, виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив техобладнання СТО, дах, комп'ютери, а також автомобілі, які були всередині, повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежа виникла близько опівночі у двоповерховому автосервісі ТзОВ «СТО», що розташований на вул. Децика у Самборі. Вогонь охопив усю будівлю, пожежникам знадобилося понад дві години, аби приборкати пожежу.



Проте пожежею повністю знищено офіси на площі 150 м2, дах будівлі та перекриття. На СТО згоріло технічне обладнання – 1 прес, 5 підйомників, прилад геометрії, лінія технічного огляду, та комп'ютери. Вщент згорів й автомобіль Opel Omega, а Audi A4, Land Rover та ВАЗ 2104 – сильно пошкодженні. Ще три автомобілі пожежникам вдалося врятувати від вогню.

Внаслідок пожежі люди не постраждали, правоохоронці будуть встановлювати, що стало причиною займання.