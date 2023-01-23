Вибух та пожежа трапились вранці 22 січня у квартирі на п’ятому поверсі 14-поверхового будинку на вул. Лінкольна

У одній з львівських багатоповерхівок на вул. Лінкольна вибухнув акумулятор та спричинив пожежу. 37-річного чоловіка з опіками обличчя, рук та стоп госпіталізували в лікарню. Унаслідок вибуху були знищені домашні речі, пошкоджені стіни, а також вхідні двері у сусідню квартиру.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, вибух та пожежа трапились вранці 22 січня у квартирі на п’ятому поверсі 14-поверхового будинку на вул. Лінкольна. Ймовірною причиною є вибух акумулятора. Вибуховою хвилею знищено вхідні двері, два металопластикові вікна, пошкоджено натяжну стелю на площі 40 кв.м. та виникла пожежа.

На пожежі отримав термічні опіки обличчя, обох кистей рук, обох стоп ІІ ступеня 37-річний чоловік власниці квартири, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м2, пошкодив стіни на площі 20 м2, пошкодив стіни загального коридору на площі 6 м2 та стелю на площі 12 м2, вхідні двері в сусідній квартирі.

Раніше ZAXID.NET розповідав, чим небезпечні акумулятори як домашнє джерело струму.