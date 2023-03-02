Рятувальники витратили близько півгодини, аби загасити полум'я

У селі Красноволя на Волині в пожежі загинув 16-річний підліток. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння вогню в будинку. За попередньою версією, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

Пожежа сталась опівночі у четвер, 2 березня, в одному з будинків у селі Красноволя Колківської громади. До рятувальників очевидці зателефонували близько 00:50. На місце команда ДСНС прибула о 01:10, повідомляє прес-служба рятувальників Волині.

«Для гасіння охопленого вогнем дерев’яного житлового будинку застосували загалом чотири водяних стволи. Пожежу локалізували о 01:45, на місці події виявлено тіло підлітка, 2006 року народження», – йдеться у повідомленні.

Як встановили рятувальники, займання виникло у кухні будинку. Імовірною причиною цього стало коротке замикання електромережі.