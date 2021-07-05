Львівські синоптики попереджають про спекотний тиждень на Львівщині. Протягом 6 – 9 липня температура повітря в області становитиме до 28°С – 31°С.

У понеділок, 5 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°С тепла, вдень 21 – 26°С тепла.

У вівторок та середу, 6 та 7 липня, буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура 6 липня вночі 11 – 16°С тепла, вдень 23 – 28°С тепла; 7 липня вночі 13 – 18°С тепла, вдень 26 – 31°С тепла.

У четвер та п’ятницю, 8 – 9 липня, також буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в горах місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С тепла, вдень 26 – 31°С тепла.