«Золотий м’яч» показують у дев'яти українських містах

У п'ятницю, 20 грудня, на Львівському вокзалі до 20:50 можна побачити нагороду Андрія Шевченка «Золотий м’яч», яку він здобув 20 років тому. Перші сто відвідувачів отримали плакати із зображенням пенальті Шевченка у ворота Джанлуїджі Буффона. Сотні львів'ян з 8:00 приходять сфотографуватися з нагородою футболіста.

«Моя мета – надихнути українських дітей грати у футбол. Показати доказ того, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, – усе вийде», – розповів президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

«Золотий м’яч» привезли до Львова 20 грудня. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що 20 грудня експозиція з нагородою кілька разів переставала працювати через повітряну тривогу та повідомлення про замінування.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко здобув «Золотий м'яч», який є найпрестижнішою індивідуальною нагородою у світі футболу, 13 грудня 2004 року. Футболіст грав за італійський «Мілан», коли його визнали найкращим. Наразі 48-річний Андрій Шевченко є президентом Української асоціації футболу.

На честь двадцятої річниці події Шевченко привіз нагороду Україну. Львів став п'ятим містом з дев'яти, де показали «Золотий м'яч»: нагороду вже показали у Тернополі, Хмельницькому та Вінниці. Після Львова «Золотий м'яч покажуть» у Запоріжжі.