На «Марш жінок» проти Трампа у США вийшли сотні тисяч осіб

Серед гасел акцій - протест проти політики адміністрації президента США і риторики Трампа

В багатьох містах Сполучених Штатів Америки у суботу, 20 січня, пройшов «Марш жінок» - багатотисячні демонстрації проти президента країни Дональда Трампа, приурочені до першої річниці його президентства. Сотні тисяч людей взяли участь у маршах у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та інших американських містах, інформує Reuters.

Серед гасел акцій - захист прав жінок, а також протест проти політики адміністрації президента США і риторики Трампа. Перед цим у соціальних мережах організатори закликали жінок у всьому світі вийти на вулиці для того, щоб заявити про свої права.

У Нью-Йорку в західній частині Центрального парку, за даними DW, зібралося близько ста тисяч людей.

Фото ЕРА

В Лос-Анджелесі перед тисячами присутніх демонстрантів виступили голлівудські зірки - Скарлетт Йоханссон, Віола Девіс і Наталі Портман.

Багато учасників протестів одягли рожеві в'язані шапочки (pussy hats), якими вони намагалися нагадати про грубі висловлювання Трампа на адресу жінок.

Фото ЕРА

Сам президент США Дональд Трамп відреагував на «Марш жінок» у своєму Twitter, написавши, що у США у суботу спостерігається гарна погода, що є «ідеальним днем для усіх жінок для проведення маршу».

«Виходьте зараз туди, щоб святкувати історичні події та безпрецедентний економічний успіх та створення добробуту, які відбувались протягом останніх 12 місяців. Найнижчий рівень безробіття серед жінок за останні 18 років!», – написав Трамп.