Над входом до готелю Трампа у Вашингтоні з'явилася проекція «смердючої діри»

У проекції змінюється кілька відеороликів і написів, які засуджують расизм

Над входом в будівлю готелю Trump International Hotel, який належить президентові США Дональду Трампу, з'явилася проекція напису shithole (брудна діра). Про це інформує The Hill.

У проекції змінюється кілька відеороликів і написів. У одному з них йдеться: «Ми повинні виступити з метою покласти край вищості білої раси».

Відео прямої трансляції проекції виклав у Pericsope користувач robin bell.

Як відомо Дональд Трамп 9 січня на нараді з членами адміністрації Білого дому заявив, що США не повинні приймати мігрантів з «брудних дірок», а повинні надавати перевагу переселенцям з таких країн, як Норвегія. Як пізніше пояснили джерела Reuters, американський президент мав на увазі Гаїті, Сальвадор і країни Африки.

Ці слова викликали протест з боку громадськості, представників іноземних держав і ООН, так як вони, зокрема, збіглися з річницею руйнівного землетрусу в Гаїті 2010 році, причому США тоді надавали допомогу країні. Посол Панами в США покинув свій пост на знак протесту проти висловлювань Трампа. Хілларі Клінтон звинуватила президента в расизмі. У Конгресі йому пригрозили імпічментом за подібні висловлювання.

Згодом глава держави визнав, що говорив про мігрантів «жорсткі слова», але зауважив, що не ті, які приписують йому ЗМІ.