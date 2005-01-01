Посол США в Панамі звільнився через скандальну заяву Трампа про мігрантів з «брудних дір»

Посол Сполучених Штатів Америки у Панамі Джон Філі подав прохання про відставку. У відповідному листі до Державного департаменту США дипломат пояснив, що не може служити країні за адміністрації президента Дональда Трампа. Уривки з його листа в п’ятницю, 12 січня, наводить агенція «Reuters».

«У своїй присязі я обіцяв вірно служити президентові та його адміністрації, без політики, навіть якщо не погоджувався з окремими рішеннями влади. Мене вчили тому, що в разі неможливості це робити, краще з честю звільнитися», – наголосив Філі, який в минулому був також пілотом у морській піхоті США.

У Держдепартаменті підтвердили відставку дипломата «з особистих причин». Його служба завершиться 9 березня 2018 року, повідомила «Німецька хвиля».

Заява посла пролунала на тлі нового скандалу довкола Трампа. Низка ЗМІ повідомила, що президент США на закритій нараді назвав країни Африки та Карибського регіону, звідки до Сполучених Штатів прибувають мігранти, «брудними дірами» (shitholes). Це спровокувало широке обурення у медіа, політичних та дипломатичних колах. Сам Трамп спростовує це, але це підтверджують численні джерела, серед яких і сенатор-демократ Дік Дербін, присутній на зустрічі.

В американських ЗМІ та соціальних медіа слово shithole стало одним з найпопулярніших за день. Користувачі Twitter також постять мальовничі краєвиди Гаїті та країн Африки, з текстом на кшталт: «Ось як виглядає #shithole, пане президенте».

Цього ж дня Гаїті заявила, що «шокована» такою риторикою, та викликала дипломата США для пояснень. Посол острівної країни у Вашингтоні Поль Альтідор заявив, що гаїтяни не заслужили такого ставлення та не повинні розглядатися як «купка мігрантів, які прибувають до США, щоб паразитувати на їхніх ресурсах».

Він нагадав про участь гаїтян у Американській революції 1779 року. «Ми долучилися до того, чим США є сьогодні», – наголосив дипломат.