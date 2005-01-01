На марші рівності у Києві очікується близько 5 тисяч учасників

Правоохоронці гарантують безпеку учасникам маршу

У п'ятницю, 15 червня, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив на брифінгу, що за попередніми підрахунками на марші рівності «Київ Прайд-2018», що відбудеться 17 червня, поліція очікує близько 5 тисяч учасників.

За словами Ярового, стільки ж буде поліцейських, втому числі і спецпідрозділів, які охоронятимуть громадський порядок.

Також він повідомив, що заявку на акцію подали тільки організатори «Київ Прайду» і жодних інших подій правоохоронці не очікують.

«Заявки інших організацій ми не отримували. Є певна інформація у соціальних мережах. З досвіду ми знаємо, що певні праворадикальні організації планують перешкоджати проведенню маршів. Ми з ними спілкуємося і попередили про наслідки порушення закону», — сказав заступник глави МВС.

Нагадаємо, що раніше Європарламент закликав президента України взяти участь у марші рівності «Київ Прайд-2018». У свою чергу уповноважена з прав людини закликала радикалів не вдаватися до насильства під час Маршу рівності.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, міжнародні правозахисні організації закликали Україну вжити заходів для протидії праворадикалам.