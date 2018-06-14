Міжнародні правозахисні організації закликали Україну вжити заходів для протидії праворадикалам

Смолоскипна хода «за порядок в Україні» у Харкові

14 червня міжнародні правозахисні організації Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International та Front Line Defenders закликали владу України вжити адекватних заходів для припинення атак радикальних груп.

Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисників до генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, опублікованому на офіційному сайті HRW.

У заяві наголошується, що з огляду на дедалі частіші атаки праворадикалів, Україна повинна була вжити заходів для деескалації напруги. Проте відсутність реакції від правоохоронних органів «створює атмосферу майже абсолютної безкарності». Адже навіть за умови відкриття справи за фактом злочину, вони майже завжди не доводяться до кінця, навіть не зважаючи на те, що нападники часто «звітують» про свої злочини у соціальних мережах. Окрім того, вартий окремого занепокоєння той факт, що деякі органи самоврядування залучають радикалів до охорони правопорядку у містах.

Правозахисники стверджують, що прикриваючись патріотизмом і так званими «традиційними цінностями», учасники радикальних груп залякують та атакують захисників жіночих прав, ЛГБТ-активістів, етнічні меншини та будь-які спільноти, з якими не збігаються в поглядах.

«Від початку 2018 року учасники радикальних груп С14, «Правий сектор», «Традиція і порядок», «Карпатська Січ» та інші, здійснили не менше двох десятків насильницьких нападів та актів залякування у Києві, Вінниці, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах України. Проте правоохоронці зважають із розслідуванням цих нападів», — йдеться у заяві.

«Ми закликаємо МВС, прокуратуру та політичних лідерів України виконати свої зобов’язання по гарантуванню права на свободу мирних зібрань та права на безпеку для усіх людей в країні», — підсумували правозахисники.

Нагадаємо, що 13 червня Міністерство молоді і спорту виділило сукупно 1,2 млн грн на фінасування заходів засновників С14 та «свободівців». За перше півріччя 2018 року члени С14 провели кілька радикальних акцій, зокрема, здійснили погром табору ромів у Києві.