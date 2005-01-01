Уряд фінансуватиме праворадикалів з С14 та афілійовану з ВО «Свобода» громадську організацію

Міністерство молоді і спорту виділило сукупно 1,2 млн грн для заходів засновників С14 та «свободівців»

СуспільствоКатерина Чурилова, 13 червня4190

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Уряд фінансуватиме праворадикалів з С14 та афілійовану з ВО «Свобода» громадську організацію
фото з відкритих джерел
Активіст С14 на марші у Дніпрі

Конкурсна комісія при Міністерстві молоді та спорту 8 червня 2018 року розподілила кошти державного фінансування громадських проектів, зокрема, близько півмільйона гривень отримали кілька проектів радикальної організації С14 та понад 700 тис. грн отримала ГО «Голосіївська криївка», засновники якої є членами партії «Свобода».

Як інформує «Громадське радіо», головою конкурсної комісії, яка визначала розподіл, коштів був Микола Даневич, заступник Міністра молоді та спорту України. А секретарем — Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту.

За перше півріччя 2018 року члени С14 провели кілька радикальних акцій, зокрема, здійснили погром табору ромів у Києві.

Конкурсна комісія вирішила, що з коштів платників податків варто профінансувати три заходи громадської організації «Освітня асамблея», серед засновників якої Євген Карась (керівник радикалів «С14») та дитячий табір від ГО «Січ-С14», серед засновників якої Володимир Карась (має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник «С14» та зареєстрований за тією ж адресою). Сумарно для цього з держбюджету виділили 440 тис. грн.

За результатами конкурсу гроші мають піти на проекти: «Національно-патріотичне виховання — запорука інформаційної безпеки держави»; «Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави «Холодний яр»; «Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного Національно-патріотичного виховання»; «Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання».

Громадська організація «Голосіївська криївка» отримала 760 тис. грн. Серед засновників ГО — Руслан Андрійко, Лідія Ушій, Радислав Дудтка, Дмитро Павлюк.

Руслан Андрійко — голова Чернігівської «Свободи», екс-депутат Київради; Лідія Ушій — членкиня «Свободи», подавалася у списку партії до Київради; Радислав Дудтка — активіст «Свободи», головний юрист-консультант молодіжної організації «Сокіл»; Дмитро Павлюк — член партії «Свобода», балотувався у списку партії до Київради.

За результатами конкурсу гроші мають скерувати на проекти: «Всеукраїнський фестиваль Батуринфест «Шабля»; «Всеукраїнський фестиваль «Донцов фест»; «Всеукраїнський фестиваль «Карпатська Україна»; «Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест».

У коментарі «Громадському радіо» секретар конкурсної комісії Микола Ляхович зазначив, конкурс проходив згідно з законодавством, і конкурсна комісія не може аналізувати ідеологію організацій, які подають свої проекти.

«Проекти визначають відповідно до пріоритетів, які визначені урядом в оголошенні конкурсу. Ми опрацювали, наскільки діяльність членів комісії відповідає ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності, закладеним у стратегію національно-патріотичного виховання відповідно до указу президента України від 2015 року. Як громадянин, я розумію, що не можна підтримувати деструктивні проекти чи деструктивні рухи, але для того, аби держслужбовець міг на це впливати, має бути закладений механізм у законодавстві», — заявив Ляхович.

Він додав, що під час розподілу коштів аналізуються на ксенофобію та дискримінацію виключно подані проекти, а не діяльність конкретної організації, що подає цей проект.

Єдиний нині доступний механізм впливу на подібні конкурси — звернення до ГПУ чи Мін’юсту, порушення проваджень, розслідування та подання відповідного рішення суду про протиправну діяльність організацій, що подають свої проекти, заявив секретар конкурсної комісії.

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