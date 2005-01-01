Двоє глядачів Docudays UA заявили про напади з боку праворадикалів після виходу з фестивалю

У Києві двоє глядачів кінофестивалю Docudays UA заявили про напади з боку невідомих ультраправих радикалів, повідомив «Центр інформації про права людини».

Перший випадок стався 26 березня. За словами 22-річного Іллі Романенка, журналіста видань 5.6.magazine та «МіТЄЦ», на нього напали ультраправі після відвідування дискусії «Права людини: проблема поширення ультраправих рухів в Україні», яка відбулася в рамках фестивалю Docudays UA. Як заявив постраждалий, напад стався неподалік від станції метро «Контрактова площа».

«Вели акуратно, майже до метро. Напали зі спини, залили обличчя перцем, топтали по нирках, без слів. Голову закрив», – розповів Романенко.

28 березня невідомі із праворадикальною символікою напали на відвідувача фестивалю Docudays UA, який повертався після демонстрації стрічки «Білий світ очима Даліборека» у кінотеатрі «Україна». Викладачу музики Максиму Серженку також пирснули в обличчя з перцевого балончика.

За словами Серженка, у підземному переході на вулиці Городецького до нього підбігла група нападників, вдягнутих у чорний камуфляж із обличчями, напівзакритими бафами чи балаклавами, деякі були з бритими головами, і пирснули в обличчя з перцевого балончика. Перед цим Максим встиг помітити нашивку з нібито кельтським хрестом на плечі нападника.

Супутники постраждалого також зауважили, що більшість нападників на вигляд були неповнолітніми.

Максим Серженко повідомив про інцидент у відділення поліції на станції метро «Хрещатик». Поліцейський записав його ім’я, прізвище та телефон, але на цьому все і завершилось.

Фестиваль Docudays UA запропонував постраждалому юридичну допомогу з приводу розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, раніше праворадикали намагалися зірвати дискусію на Docudays та перешкоджали роботі журналіста.