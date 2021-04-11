У Миколаївській області в Березківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів» 16-річній дівчині примусово зробили аборт. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга.

За його словами, керівництво інтернату без попередження служби у справах дітей тиснуло на вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів в ізоляторі разом з лікарями її годували абортивними препаратами.

«Я з'ясував, що вже вранці дитина потрапила до КНП «Кривоозерська багатопрофільна лікарня» Кривоозерської селищної ради. Дитину привезли для проведення операції (процедури штучного переривання вагітності)», – написав Шульга.

Він розповів, що відвідав з комісією установу, де йому не змогли пояснити, чому не розглядали можливість збереження життя дитини.

«В результаті препарат вбиває дитину! Психологічний стан маленької мами вкрай жахливий! На моє запитання: «Чи вперше дитина завагітніла в закладі і зробила аборт?», почув чергову брехню:» так, це єдиний випадок», – повідомив представник.

У Нацполіції в Миколаївській області почали розслідування за фактом примусового аборту. Правоохоронці розповіли, що у присутності психолога опитали дівчину, колектив навчального закладу, лікарів та медичний персонал лікарні.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу України «неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей». Підозрюваним загрожує три роки позбавлення волі.