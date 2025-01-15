Начальнику штабу загрожує до восьми років позбавлення волі

Детективи Державного бюро розслідувань оголосили підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині. За даними слідчих, він допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовим. Про це у середу, 15 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, у червні 2024 року начальник штабу доручив підлеглому займатись нарахуванням виплат військовим. За даними ДБР, він не мав для цього достатнього фахового досвіду. Підлеглий нарахував своїм побратимам грошові винагороди, які мають виплачуватися тільки у разі безпосередньої участі у бойових діях. Своєю чергою начальник штабу не перевірив дії підлеглого та погодив документи щодо нарахування виплат.

Такими діями посадовець завдав державному бюджету збитків на понад 4,3 млн грн. Слідчі ДБР оголосили йому підозру у недбалому ставленні військової до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Начальнику штабу загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці працюють над забезпеченням відшкодування державі завданих збитків.

Нагадаємо, 1 листопада ДБР повідомило про викриття полковника медичної служби та військовослужбовця, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, яка перебувала вдома. За цей час вона незаконно отримала майже 1 млн грн бойових виплат.