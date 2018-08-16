На Миколаївщині поліцейські знайшли плантацію конопель вартістю ₴12 млн

Власник заявив, що рослини призначалися для кроликів.

Поліція Миколаївської області виявила в одному з сіл Арбузинського району дві теплиці з конополею. Вартість рослин оцінили в 12 млн грн за цінами «чорного ринку». Про це повідомила прес-служба облуправління поліції.

«На присадибній ділянці домогосподарства 47-річного чоловіка поліцейські виявили і вилучили 278 кущів конопель елітного сорту «голландка». Зловмисник спеціально придбав будинок в одному з сіл Арбузинського району, територію якого обгородив двометровим парканом, і спорудив дві теплиці, облаштувавши їх системою вентиляції і крапельного поливу. Насіння коноплі він замовляв через інтернет, а наркорослини нібито «вирощував для кроликів». Однак жодної тварини на території домоволодіння не було», - повідомили в поліції.

Обшук і вилучення наркотиків проводили співробітники Управління протидії наркозлочинності в Миколаївській області, інспекція з особового складу та співробітники Заводського відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (вирощування конопель), після проведення експертизи буде вирішуватися питання про притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.

Зауважимо, що канабіс є найпопулярнішим наркотиком в Україні. За ним йдуть опіати і стимулятори амфетамінового ряду (амфетамін, метамфетамін, екстазі).