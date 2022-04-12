Блокпост Збройних сил України

У Миколаївській області переодягнуті російські окупанти видавали себе за місцевих жителів, які заблукали, і намагалися атакувати позиції Збройних сил України. Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь у ніч на вівторок, 12 квітня.

«У Миколаївській області, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, переодягнені рашисти на трьох цивільних автомобілях намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих жителів, які заблукали. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч», – зазначається у повідомленні.

Втративши п'ятьох своїх, російські окупанти швидко втекли з поля бою.

У командуванні також зазначили, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище та закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

При цьому через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – ворог не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогнем.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що держава-терорист Росія майже завершила підготовку до наступальної операції на сході України та може розпочати активні бойові дії найближчим часом.