На Миколаївщині загинув військовослужбовець строкової служби

У неділю, 1 квітня, в одній з військових частин Повітряних сил ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, в результаті вогнепального поранення загинув військовослужбовець строкової служби. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Вказується, що військовий загинув під час виконання службових обов'язків. Будь-які деталі і обставини надзвичайної події в Командуванні Повітряних сил не повідомляються.
По даному факту проводиться службове розслідування, зазначили у відомстві.
Водночас, як інформує місцевий сайт «Новини-N» з посиланням на джерело у військовій прокуратурі, мова йде про 21-річного військовослужбовця строкової служби.
За інформацією співрозмовника видання, інцидент стався в 19-му окремому полку особливого призначення радіо і радіотехнічної розвідки ВПС України (в/ч А3767).
Джерело повідомило, що військовослужбовець вистрілив собі в голову з автомата АК-74 під час несення служби в наряді. Повідомляється, що в кишені загиблого була знайдена передсмертна записка. Причини самогубства не розкриваються.
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