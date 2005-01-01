На Миколаївщині загинув військовослужбовець строкової служби

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:09840

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На Миколаївщині загинув військовослужбовець строкової служби
фото ілюстративне
Місцеві ЗМІ повідомляють про самогубство 21-річного строковика

У неділю, 1 квітня, в одній з військових частин Повітряних сил ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, в результаті вогнепального поранення загинув військовослужбовець строкової служби. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Вказується, що військовий загинув під час виконання службових обов'язків. Будь-які деталі і обставини надзвичайної події в Командуванні Повітряних сил не повідомляються.

По даному факту проводиться службове розслідування, зазначили у відомстві.

Водночас, як інформує місцевий сайт «Новини-N» з посиланням на джерело у військовій прокуратурі, мова йде про 21-річного військовослужбовця строкової служби.

За інформацією співрозмовника видання, інцидент стався в 19-му окремому полку особливого призначення радіо і радіотехнічної розвідки ВПС України (в/ч А3767).

Джерело повідомило, що військовослужбовець вистрілив собі в голову з автомата АК-74 під час несення служби в наряді. Повідомляється, що в кишені загиблого була знайдена передсмертна записка. Причини самогубства не розкриваються.

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