На міському ринку в Ходорові сталася масштабна пожежа
Постраждали двоє людей
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На ринку в Ходорові горіли торгові павільйони
У п’ятницю, 27 вересня, у місті Ходорів на Львівщині виникла масштабна пожежа на місцевому ринку. У результаті постраждали двоє людей, яких госпіталізували з опіками.
За даними ДСНС Львівщини, пожежа на міському ринку на вул. Богдана Хмельницького, 65 у Ходорові сталася близько 9:20. Вогонь швидко поширювався та охопив торгові будки, що викликало серйозну загрозу перекидання вогню на сусідні об'єкти. Рятувальники гасили пожежу близько години.
У Ходорові горів місцевий промтоварний ринок
У результаті двоє людей отримали опіки внаслідок інциденту і були госпіталізовані. Причину займання встановлюють фахівці.
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