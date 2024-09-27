На ринку в Ходорові горіли торгові павільйони

У п’ятницю, 27 вересня, у місті Ходорів на Львівщині виникла масштабна пожежа на місцевому ринку. У результаті постраждали двоє людей, яких госпіталізували з опіками.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа на міському ринку на вул. Богдана Хмельницького, 65 у Ходорові сталася близько 9:20. Вогонь швидко поширювався та охопив торгові будки, що викликало серйозну загрозу перекидання вогню на сусідні об'єкти. Рятувальники гасили пожежу близько години.

У Ходорові горів місцевий промтоварний ринок

У результаті двоє людей отримали опіки внаслідок інциденту і були госпіталізовані. Причину займання встановлюють фахівці.