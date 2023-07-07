Кавʼярню облаштують на місці закинутого гаража на вул. Котляревського

На місці гаража на вул. Котляревського, 20 у Львові збудують кавʼярню. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 7 липня.

Йдеться про закинутий гараж на вул. Котляревського, 20, який перебуває в аварійному стані і не використовується. Його власник Юрій Тустановський звернувся в міськраду за дозволом на реконструкцію гаража під одноповерхову кавʼярню. Згідно з МУО, висота будівлі та площа забудови не зміниться.

Юрій Тустановський – науковець і підприємець із Трускавця. Разом із сум’янином Дмитром Бідюком вони заснували екологічний стартап Rekava, що передбачає виробництво горняток із кавової гущі. Детальніше про цей стартап ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Кавовий експеримент»