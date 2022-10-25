Тризуб встановили вже за півтора тижня після демонтажу турула

На замку «Паланок» у Мукачеві на постаменті, з якого демонтували турула – містичного птаха, який є угорським національним символом, встановили герб України. Відкрили новий тризуб у вівторок, 25 жовтня. Герб освятили представники церков, які діють у Мукачеві.

Рішення про демонтаж статуї турула і бастіону замку «Паланок» прийняв виконавчий комітет Мукачівської міськради у четвер, 13 жовтня. Тоді ж повідомлялося, що угорський національнй символ замінять малим Державним Гербом України: конкурс на виготовлення тризуба Мукачівський історичний музей оголошував ще у 2018 році. Турула демонтували того ж дня, однак офіційно про зняття статуї містичного птаха міськрада не повідомляла.

Фото Ірини Брези/Zaholovok.com.ua«Заголовок»

На демонтаж турула із замку «Паланок» різко відреагував Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, з який приводу цього викликав тимчасового повіреного у справах України. Угорський міністр також заявив, що вважає знесення статуї турула у мукачівському замку «непотрібною провокацією». Про знесення турула у Мукачівському замку висловився і міністр з питань національної політики Угорщини Арпад Потапі: рішення про заміну турула українським тризубом він назвав «шокуючим і обурливим».

Закарпатські угорські організації також негативно висловилися про демонтаж турула у Мукачеві, зокрема, Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) оприлюднило заяву, в якій зазначило, що статую турула «по-варварськи» зняли з бастіону замку.

Нагадаємо, пам'ятник із турулом у замку «Паланок» встановили у 2008 році, ініціатором є виходець із Мукачева, угорський бізнесмен Імре Пак. Окрім цього, скульптура турула також є і на території замку в Ужгороді.

Додамо, у першій половині XX століття турул використовувався прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині як важливий національний символ, популярний серед прихильників ідеї «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, які були дійсними до укладання Тріанонського договору, за яким Закарпаття входило до складу Угорщини.