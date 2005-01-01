На м'ясокомбінаті в Польщі на кір захворіли кілька заробітчан з України

Востаннє в регіоні цю хворобу діагностували 10 років тому

На м'ясокомбінаті в польському місті Оструд було зафіксовано спалах кору. Хворі працівники виявилися заробітчанами з України, повідомляє місцеве Radio Olsztyn. Більш ніж 700 людям, які контактували з хворими, мають зробити профілактичні щеплення.

Разом із тим, поки немає інформації про точну кількість випадків захворювання на кір. Зокрема, лікар та консультант у галузі інфекційних хвороб Петро Кочбах заявляє про п'ятьох осіб. Його колега Малгожата Добжанская з Державної санітарної інспекції в Ольштині зазначає, що підтверджено тільки два випадки зараження кором. Наразі до Національного інституту гігієни направлені зразки для дослідження, результати будуть відомі лише наприкінці тижня.

У Санепідемстанції зазначили, що востаннє спалах кору в місті Оструд із Вармінсько-Мазурського воєводства (північ країни) було зафіксовано 10 років тому.

Як писав ZAXID.NET, згідно зі статистикою МОЗ, у 2017 році в Україні на кір захворіло 4782 людей. 70% з них не були вакциновані. У 2017 році від кору померло 5 людей, з них троє дітей. А вже у січні цього року в Одеській області від кору померла 1 дитина.