На об'їзній дорозі Тернополя патрульні приладом TruCam вимірюватимуть швидкість авто
Це вже шоста ділянка, де буде відбуватися фіксація порушення швидкісного режиму
В Тернополі патрульні інспектори проводитимуть вимірювання швидкості на новій ділянці дороги. Мобільний пост поставлять біля заправок-«близнюків» WOG на вулиці Об’їзній. Місяць тому дорожники там встановили відповідні знаки про фіксацію порушень швидкісного режиму.
Патрульні контролюватимуть цю ділянку дороги за допомогою приладу TruCam з 29 лютого. Правоохоронці перевірятимуть швидкість руху автомобілів в обидві сторони на вулиці Об’їзній. Цю частину дороги вибрали, адже тут найчастіше фіксують порушення правил дорожнього руху водіями, а саме перевищення швидкості, через яке трапляються чимало аварій, повідомили в Патрульній поліції України.
«На усіх ділянках, де проводиться вимірювання, встановлено дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень та у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини в п’ятницю, 1 березня.
На дорогах міста Тернопіль:
- вулиця Степана Будного;
- вулиця Об'їзна;
- вулиця Протасевича.
Автошляхи області:
- М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська;
- М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине;
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.
Додамо, що в Патрульній поліції України повідомили, що з 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці. Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.