Мобільний пост стоятиме біля заправок-«близнюків» WOG

В Тернополі патрульні інспектори проводитимуть вимірювання швидкості на новій ділянці дороги. Мобільний пост поставлять біля заправок-«близнюків» WOG на вулиці Об’їзній. Місяць тому дорожники там встановили відповідні знаки про фіксацію порушень швидкісного режиму.

Патрульні контролюватимуть цю ділянку дороги за допомогою приладу TruCam з 29 лютого. Правоохоронці перевірятимуть швидкість руху автомобілів в обидві сторони на вулиці Об’їзній. Цю частину дороги вибрали, адже тут найчастіше фіксують порушення правил дорожнього руху водіями, а саме перевищення швидкості, через яке трапляються чимало аварій, повідомили в Патрульній поліції України.

«На усіх ділянках, де проводиться вимірювання, встановлено дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень та у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини в п’ятницю, 1 березня.

На дорогах міста Тернопіль:

вулиця Степана Будного;

вулиця Об'їзна;

вулиця Протасевича.

Автошляхи області:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська;

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине;

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Додамо, що в Патрульній поліції України повідомили, що з 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці. Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.