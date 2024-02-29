Поблизу Чернівців з 29 лютого патрульні поліцейські на ще одній ділянці контролюватимуть швидкість автомобілів за допомогою приладу TruCam. Правоохоронці перевірятимуть дорогу від кільця в напрямку села Коровія. Саме тут найчастіше фіксують порушення правил дорожнього руху водіями, а саме перевищення швидкості, через яке трапляються чимало аварій, повідомили в Патрульній поліції України.

Ділянка дороги в напрямку села Коровія буде восьмою в області, де патрульні зможуть вимірювати з якою швидкістю рухаються автомобілі, повідомила речниця патрульної поліції Буковини Віта Криворучко. Наразі правоохоронці працюють наразі лише на семи відрізках трас краю та вулиць міста, передало «Суспільне. Чернівці».

«Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху», – зазначили в Патрульній поліції України.

Камери автоматичної фіксації порушень та прилади TruCam працюють в Чернівцях:

вулиця Героїв Майдану;

вулиця Галицький шлях;

вулиця Південно-Кільцева;

вулиця Руська;

В Чернівецькій області:

дорога М-19: Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;

дорога Н-03: Житомир – Чернівці;

дорога Н-10: Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига.

Додамо, що в Патрульній поліції України повідомили, що з 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці. Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.