перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький у середу, 25 жовтня, опублікував пояснення щодо змін до правил дорожнього руху (ПДР), які уряд ухвалив 20 жовтня.

Як йдеться в дописі Білошицького у Facebook, перша зміна стосується увімкнення водіями денних ходових вогнів або, за їх відсутності в конструкції автомобіля, ближнього світла фар. Якщо дотепер водії в період з 1 жовтня до 1 травня під час руху поза населеними пунктами у світлу пору доби були зобов’язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, то тепер це правило діятиме постійно, а не лише у згаданий період.

«Практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в низці європейських країн. За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%», – йдеться в дописі Білошицького.

Ще одне правило стосується перевезення дітей у автокріслах або інших системах, які здатні утримувати дитину. Якщо раніше автокрісла були обов’язковими для дітей зростом до 145 см, то тепер така вимога поширюється також на дітей зростом до 150 см включно.

«Використання дитячих утримуючих систем – це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми», – наголосив Білошицький.

Крім того, відтепер на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками:

5.42.1;

5.42.2;

5.42.3;

5.43;

6.15.

Як додав Білошицький, ці зміни до ПДР здебільшого зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.