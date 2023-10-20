Зміни стосуються перевезення дітей та вмикання фар поза містами

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни покликані наблизити українське законодавство до законодавства ЄС, повідомив у п’ятницю, 20 жовтня, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його даними, міністри внесли низку правок до Правил дорожнього руху в Україні. Коли ці правила набудуть чинності, Тарас Мельничук не уточнив.

«Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – повідомив представник Кабміну.

Також уряд закріпив заборону перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих сидінь. Заборона стосується як авто, так і мотоциклів з мопедами.

Окрім того, Кабмін уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.