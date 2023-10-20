Востаннє перепис населення проводили у 2001 році

Кабінет міністрів України скасував проведення всеукраїнського перепису населення, анонсованого ще у 2020 році. Через повномасштабну війну проведення перепису перенесли на невизначений термін, повідомив у п’ятницю, 20 жовтня, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ща його словами, уряд скасував всеукраїнський перепис населення, запланований на 2023 рік. Відповідне розпорядження від 9 грудні 2020 року втратило чинність.

«Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 “Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення”. Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення», – повідомив Тарас Мельничук.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабмін переніс перепис населення на 2023 рік через пандемію Covid-19. До слова, останній всеукраїнський перепис населення проводився у 2001 році, коли чисельність населення України становила близько 48,5 млн осіб.

До початку повномасштабної війни Росії проти України уряд пропонував провести всеукраїнський перепис за допомогою ідентифікації українців через телефон. У 2021 році міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що Україна проведе перепис населення з використанням технологій американської корпорації Apple.