На Тернопільщині патрульні поліцейські оштрафували водія за порушення правил ПДР. Під час зупинки чоловік представився директором благодійного фонду і депутатом однієї з місцевих рад Кіровоградської області, і наголосив, що правоохоронці могли б на нього не складати протокол. Водій не був пристебнутий паском безпеки, але наголосив, що він є депутатом і його могли б не штрафувати. У патрульній поліції ZAXID.NET повідомили, що кермувальник представився обранцем з Кіровоградщини.

Неподалік міста Зборів на дорозі Львів – Тернопіль патрульні поліцейські зупинили водія, який перебував за кермом червоного мікроавтобуса Volkswagen. Чоловіку зробили зауваження, що він не пристебнутий ремнем безпеки і попросили пред’явити страхівку на автомобіль. У відповідь кермувальник почав хамити і говорити з правоохоронцями на високий тонах. Чоловік зазначив, що він є депутатом і директором благодійного фонду, а тому патрульні могли б його відпустити і не виписувати штраф.

Після цього інциденту в патрульній поліції зазначили, що в соцмережах почала поширюватися інформація про те, що правоохоронці ніби-то притягнули водія до відповідальності за, ймовірно, вигадане порушення ПДР.

«Під час спілкування з водієм останній маніпулював тим, що везе автомобіль для ЗСУ, а на запитання чому не використовує ремінь пасивної безпеки — чіткої відповіді не надав та поводився зухвало. Відомо, що водій нецензурно виражався і наголошував, що є депутатом та директором фонду, тому патрульні мали б "відпустити" чоловіка», – зазначили в патрульній поліції Тернопільщини.

На відео також видно, що після розмови з інспекторами, чоловік вийшов з машини і сказав, щоб вони самі переганяли автомобіль на ЗСУ, якщо вони його оштрафують. В патрульній поліції Тернопільщини ZAXID.NET додали, що водій дійсно є депутатом однієї з місцевих ради Кіровоградської області. Інспектори зафіксували три кілька порушень правил дорожнього руху. Окрім непристебнутого паска безпеки, водій також не мав документів про страхування авто. Однак оскільки машини переганяли на потреби ЗСУ, то патрульні виписали штраф лише за порушення правил користування ременями безпеки Чоловік заплатить 510 гривень в казну держави.