Daewoo не надав переваги Mitsubishi при виїзді на головну дорогу

Ввечері 18 січня на об’їзній дорозі Львова внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали п’ятеро людей. ДТП трапилася о 21:00 біля с. Зубра.

«Мешканець Львова 2000 року народження, керуючи автомобілем Daewoo Sens, при виїзді з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Mitsubishi Lancer під керуванням мешканця с. Чижиків (Підберізцівська ТГ) 2001 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

фото патрульної поліції Львова

Внаслідок ДТП п’ятеро осіб отримали травми: водій Daewoo, два його пасажири – мешканці Зубри віком 19 та 21 рік, двоє 18-річних пасажирів Mitsubishi, мешканці Пустомитівщини. Їх доставили до медзакладів.

Слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).