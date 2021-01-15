Травми отримали водії та двоє пасажирів, серед яких – 12-річна дитина

Водії та двоє пасажирів, серед яких – 12-річна дитина, постраждали внаслідок зіткнення ВАЗу та мікроавтобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 14 січня, близько 18:40 на перехресті вулиць Шевченка – Томашівської у Львові.

За інформацією поліції, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2112 та мікроавтобус Mercedes Vito. За кермом мікроавтобуса перебувала 35-річна львів’янка, легковиком керував 32-річний мешканець Яворівського району. Внаслідок зіткнення травми отримали водії, а також двоє пасажирів ВАЗу – мешканці Львова, віком 12 та 36 років.

Фото поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини ДТП.