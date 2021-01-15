Троє дорослих та дитина постраждали внаслідок зіткнення ВАЗу та мікроавтобуса у Львові
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:280
Травми отримали водії та двоє пасажирів, серед яких – 12-річна дитина
Водії та двоє пасажирів, серед яких – 12-річна дитина, постраждали внаслідок зіткнення ВАЗу та мікроавтобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 14 січня, близько 18:40 на перехресті вулиць Шевченка – Томашівської у Львові.
За інформацією поліції, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2112 та мікроавтобус Mercedes Vito. За кермом мікроавтобуса перебувала 35-річна львів’янка, легковиком керував 32-річний мешканець Яворівського району. Внаслідок зіткнення травми отримали водії, а також двоє пасажирів ВАЗу – мешканці Львова, віком 12 та 36 років.
Фото поліції
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини ДТП.
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