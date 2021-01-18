Травми отримав водій Skoda Fabia

На об’їзній Львова, поблизу розв’язки біля Пасік Зубрицьких, сталася аварія за участі трьох автомобілів. Одного з водіїв госпіталізували до лікарні.

Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій, аварія трапилася на трасі Київ – Чоп за участю 36-річного водія Skoda Fabia, 39-річної водійки Skoda Roomster і 23-річного кермувальника MAN.

Внаслідок ДТП водія Skoda Fabia з різними травмами госпіталізували до лікарні. На місці працює слідчий.