Біля Львова у потрійному автозіткненні постраждав 36-річний чоловік
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, сьогодні, 18:130
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Травми отримав водій Skoda Fabia
На об’їзній Львова, поблизу розв’язки біля Пасік Зубрицьких, сталася аварія за участі трьох автомобілів. Одного з водіїв госпіталізували до лікарні.
Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій, аварія трапилася на трасі Київ – Чоп за участю 36-річного водія Skoda Fabia, 39-річної водійки Skoda Roomster і 23-річного кермувальника MAN.
Внаслідок ДТП водія Skoda Fabia з різними травмами госпіталізували до лікарні. На місці працює слідчий.
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