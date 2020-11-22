У аварії з маршрутками у Львові постраждали двоє дітей
Обласна маршрутка в’їхала у міську на вул. Городоцькій
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 22 листопада0
У Львові на вул. Городоцькій, 83 обласна маршрутка №184а в’їхала у міський автобус №34. Відео аварії з міських камер спостереження оприлюднило управління безпеки міста ЛМР.
Як повідомили на Гарячій лінії Львова, аварія трапилась 22 листопада о 15:11. За попередньою інформацією, у аварії постраждали двоє дітей і один дорослий. Усіх їх госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.
Зазначимо, що маршрутка №184а курсує з вул. Щурата у Львові у смт Рудне, а міський автобус №34 сполучає Білогорщу з вул. Чигиринською.
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