У Львові на вул. Городоцькій, 83 обласна маршрутка №184а в’їхала у міський автобус №34. Відео аварії з міських камер спостереження оприлюднило управління безпеки міста ЛМР.

Як повідомили на Гарячій лінії Львова, аварія трапилась 22 листопада о 15:11. За попередньою інформацією, у аварії постраждали двоє дітей і один дорослий. Усіх їх госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Зазначимо, що маршрутка №184а курсує з вул. Щурата у Львові у смт Рудне, а міський автобус №34 сполучає Білогорщу з вул. Чигиринською.