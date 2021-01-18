На трасі Київ-Чоп на Львівщині маршрутка на смерть збила коня
Від отриманих травм тварина померла
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 11:180
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Від отриманих травм тварина померла
На Львівщині маршрутка збила коня. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 18 січня, близько 21:00 на трасі Київ – Чоп у с. Кізлів у Буському районі. Автобус сполученням Броди-Буськ-Львів збив коня. Тварина померла на місці події. Внаслідок ДТП ніхто із людей не постраждав.
Фото поліції та свідків
Як повідомили у поліції, у момент ДТП власника тварини на місці не було. У поліції не повідомляють, чи в момент зіткнення у маршрутці були пасажири.
У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що на водія склали протокол за ст. 124. На момент оформлення ДТП власника тварини не вдалося встановити.
В групі Буськ онлайн у Facebook повідомили, що кінь втік із стайні.
Поліція встановлює обставини ДТП.
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