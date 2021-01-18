Від отриманих травм тварина померла

На Львівщині маршрутка збила коня. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 18 січня, близько 21:00 на трасі Київ – Чоп у с. Кізлів у Буському районі. Автобус сполученням Броди-Буськ-Львів збив коня. Тварина померла на місці події. Внаслідок ДТП ніхто із людей не постраждав.

Фото поліції та свідків

Як повідомили у поліції, у момент ДТП власника тварини на місці не було. У поліції не повідомляють, чи в момент зіткнення у маршрутці були пасажири.

У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що на водія склали протокол за ст. 124. На момент оформлення ДТП власника тварини не вдалося встановити.

В групі Буськ онлайн у Facebook повідомили, що кінь втік із стайні.

Поліція встановлює обставини ДТП.