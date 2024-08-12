ДТП трапилася біля Підбірців

У понеділок вранці, 12 серпня, на об’їзній Львова, біля населеного пункту Підбірці, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса рух перекритий повністю. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. Водії обох транспортних засобів загинули.

«На автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю. Сталося ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Як повідомили у поліції Львівщини, зіткнулись мікроавтобус Renault Master, яким керував 22-річний мешканець Львівщини, та вантажівка DAF під керуванням 55-річного киянина. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів загинули на місці події. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

фото патрульної поліції

На місці події працюють усі служби. Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху. Також у патрульній поліції опублікували карту можливого об’їзду місця ДТП.

Маршрут об'їзду місця ДТП