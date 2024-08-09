Трактором керував 25-річний житель Самбірського району

У Самбірському районі в дорожньо-транспортній пригоді загинув 76-річний велосипедист, який зіткнувся з трактором. Аварія трапилася 8 серпня близько 10:45 у селі Береги Самбірського району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трактора “Беларусь”, яким керував 25-річний житель району, та велосипеда під керуванням 76-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм літній велосипедист загинув на місці події», – повідомили у поліції Львівщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини ДТП встановлюють.