Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі

На Одещині прикордонники разом з правоохоронцями викрили міжнародний канал торгівлі людьми. За даними слідчих, злочинний бізнес організували 56-річна місцева жителька. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомили у прес-службі ДПС.

За даними поліцейських, затримана завербувала двох жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та обманом вивезла їх до однієї із Європейських країн. У прокуратурі Одеської області зазначили, що йдеться про Румунію. Там одну із жінок змусили працювати прибиральницею, а іншу – доглядати за хворою людиною.

«Також жінка змушувала своїх жертв звертатися до державних органів для оформлення соціальних допомог у статусі біженців. Після здійснення таких дій особам нараховувалися відповідні виплати. Використовуючи положення жертв, зловмисниця відбирала у них документи та кошти», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Українські та румунські правоохоронці за допомогою громадського руху «Віра. Надія. Любов» повернули до України двох жінок.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у помешканні затриманої. У неї виявили румунські документи для соціальних виплат потерпілим, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки Румунії та гроші.

Організаторці злочинного бізнесу повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.