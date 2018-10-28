На Одещині п’яний чоловік побив медиків, котрі прибули до його матері

Раніше син пенсіонерки сидів у в’язниці

СуспільствоВолодимир Пиріг, 28 жовтня1010

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В Чорноморську Одеської області в неділю, 28 жовтня, чоловік побив медиків швидкої допомоги, які прибули за викликом до пенсіонерки.

Інцидент стався о 3:00, коли бригада швидкої допомоги прибула за викликом. Той, хто телефонував, повідомив, що потрібна допомога жінці похилого віку. При вході в житло на медиків накинувся чоловік, який був сином тієї самої пацієнтки і почав завдавати ударів медпрацівникам, повідомила агенція УНІАН з посиланням на інформацію міського відділу поліції. Крім того, в поліції повідомили, що чоловік раніше відбував термін у в’язниці.

Коли на місце прибули правоохоронці, довелося викликати ще одну машину швидкої допомоги, оскільки серйозно постраждали фельдшер і водій першої бригади. Їх доставили до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму і забої м'яких тканин голови. Зловмисника також конвоювали до лікарні для встановлення наявності в крові алкоголю.

«Підтверджено, що він був у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Наразі з'ясовуються всі обставини пригоди. Після цього буде ухвалено відповідне правове рішення», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Першотравенську Дніпропетровської області група чоловіків жорстоко побила чергового лікаря, котрий відмовився приїхати на виклик до їхнього знайомого, місцевого бізнесмена. Після цього випадку медики заявили, що їм потрібна цілодобова охорона.

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