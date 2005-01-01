Медики лікарні на Дніпропетровщині просять про цілодобову охорону після побиття реаніматолога

Медики лікарні в Першотравенську Дніпропетровської області звернулися до мерії з проханням виділити кошти на цілодобову охорону установи після жорстокого побиття лікаря-реаніматолога, якого побили прямо у медзакладі після того, як він відмовився їхати на виклик невідомих через те, що якраз того дня чергував.

Інцидент, про який йдеться, стався ще в ніч з 2 на 3 червня. За повідомленням місцевих ЗМІ, до приймального відділення зателефонував невідомий, який вимагав від чергового лікаря, щоб той приїхав і допоміг його товаришеві. У свою чергу медик порадив викликати швидку допомогу, або, якщо є можливість, особисто привезти пацієнта, пояснивши, що згідно із законом не має права покинути робоче місце. Після цього той, хто дзвонив, почав погрожувати розправою, а через деякий час до лікарні приїхали невідомі на позашляховиках і зі зброєю.

За словами медперсоналу, чергового лікаря побили, виламали двері і розгромили кабінет реанімації. Після цього, поставивши лікаря на коліна і під загрозою розстрілу, змусили його вибачатися.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що до нападу причетні люди одного з місцевих бізнесменів.

«Співробітники не хочуть працювати у приймальному покої, бо це – як передова. Вже готова калькуляція на цілодобову охорону. У нас також є вимоги до фахівців цієї охорони, це повинні бути колишні правоохоронці або військові, які можуть швидко відреагувати на ситуацію», – процитувало повідомлення адміністрації лікарні Радіо Свобода.

Медики також вимагають встановити потужніші відеокамери, які будуть фіксувати все навіть в темряві.

«Крім того, ми ставимо питання про особисту безпеку персоналу: чи можемо ми мати травматичну зброю, газові балончики?» – додали в адміністрації.

Окремо медики вимагають розслідувати дії поліції, яка, за їхніми словами, прибула лише через 40 хвилин після виклику.

Стан лікаря, на якого було скоєно напад, оцінюється як середньої тяжкості. У нього діагностували черепно-мозкову травму, переломи кількох ребер, розрив барабанної перетинки, численні садна і гематоми. Наразі з Першотравенська його перевезли до Дніпра для подальшого обстеження та лікування.