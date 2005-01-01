На Одещині СБУ затримала узбека, який займався вербуванням джихадистів

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:031210

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В Одеській області працівники СБУ затримали члена угруповання «Джихадчилар», якого звинувачують в екстремізмі. Чоловік перебував у розшуку Інтерполу та Європолу, повідомляється на сайті СБУ.

«Працівники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу та Європолу затримали в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного в міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів», - йдеться в повідомленні.

Затриманий відповідав, зокрема, за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу. За інформацією спецслужб, таку ж діяльність іноземець планував проводити і в Україні.

«Джихадчилар» - міжнародне екстремістське угруповання, яке входить до складу структурного підрозділу угрупування «Джамаат», забороненого релігійного руху в низці країн.

Наразі вирішується питання про застосування до іноземця екстрадиційного арешту з подальшим його переданням органам держбезпеки Узбекистану.

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