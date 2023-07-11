На Одещині затримали чоловіка, який розбещував свою неповнолітню доньку. Місцеві ЗМІ повідомили, що затриманим виявився священик Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомила у вівторок, 11 липня поліція Одещини, 37-річний житель Білгород-Дністровського району вчиняв розпусні дії відносно своєї 14-річної доньки і переконував її нікому не розповідати про це.

Наразі йому повідомили про підозру в розбещенні неповнолітньої, а суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Місцеве видання «Думська» з посиланням на джерелав правоохоронних органах повідомило, що затриманим виявився священик УПЦ МП.