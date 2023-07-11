На Одещині за педофілію затримали священика УПЦ МП
До теми
На Одещині затримали чоловіка, який розбещував свою неповнолітню доньку. Місцеві ЗМІ повідомили, що затриманим виявився священик Української православної церкви Московського патріархату.
Як повідомила у вівторок, 11 липня поліція Одещини, 37-річний житель Білгород-Дністровського району вчиняв розпусні дії відносно своєї 14-річної доньки і переконував її нікому не розповідати про це.
Наразі йому повідомили про підозру в розбещенні неповнолітньої, а суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Місцеве видання «Думська» з посиланням на джерелав правоохоронних органах повідомило, що затриманим виявився священик УПЦ МП.