Співробітники ДБР оглядають термінал та вміст контейнерів.

На Одеській митниці знайшли ще 247 контейнерів, які приховували від розмитнення. В жовтні на митниці приховали 133 контейнери, в яких, серед іншого, був вертоліт Мі-2.

Як повідомили в Держбюро розслідувань, обшуки на митниці в Одесі відбуваються в межах рішень Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

«Усі заходи відбуваються в межах рішень президента України та РНБО щодо протидії контрабанді та наповнення державного бюджету», – йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники ДБР оглядають термінал та вміст контейнерів.

Нагадаємо, в жовтні на Одеській митниці виявили 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких закінчився. Під час обшуків на території терміналів слідчі ДБР виявили гелікоптер Мі-2, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару становила щонайменше 1,5 млрд гривень.