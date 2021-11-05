Аварію спровокував водій Skoda, який не надав перевагу в русі автомобілю Nissan,

На вулиці Коновальця в Івано-Франківську через порушення правил дорожнього руху зіштовхнулося одразу три автомобілі. Аварію спровокував водій Skoda, який не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, і в результаті зіштовхнувся з ним. Через це Nissan відкинуло на смугу зустрічного руху, де він наїхав на Renault.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Івано-Франківської області, аварія, під час якої розбилося одразу три автомобілі, сталась увечері четверга, 4 листопада.

«На вулиці Коновальця 31-річний водій автомобіля Skoda не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, що рухався по головній дорозі та допустив з ним зіткнення. В результаті зіткнення авто Nissan відкинуло на смугу зустрічного руху, де він допустив наїзд на авто Renault, що там рухався», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Внаслідок аварії, ніхто не постраждав, тільки автомобілі отримали механічні пошкодження. На водія автівки Skoda патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.